America's Cup, Luna Rossa adesso vede le streghe: doppio ko. (e rompe pure la randa). Ineos prima finalista

Ineos Britannia prima e Luna Rossa poi incappano in un’altra regata storta e regalano a Alinghi e American Magic la possibilità di rimettersi in corsa

Stavolta Luna Rossa s’è complicata la vita per davvero: American Magic ha accorciato sul 4-3 e domani potrebbe giocarsi la chance (clamorosa) di pareggiare i conti e poi andare “alla bella”, raggiungendo Ineos Britannia nella finale di Louis Vuitton Cup. L’epilogo della settima regata è decisamente negativo per Prada Pirelli, che ha rotto il carrello della randa e adesso dovrà fare i salti mortali per riparare il guasto in tempo per rimettere lo scafo in acqua, sperando che l’incidente non abbia compromesso altri pezzi della barca.

Sesta regata (già) stregata: poco vento e tanti guai…

La sesta regata, disputata in condizioni di vento debolissimo, ha davvero messo a dura prova i nervi di tutti gli appassionati. Perché ha vissuto su continui ribaltoni, dettati proprio dalle condizioni al limite del vento. Sorpassi e controsorpassi hanno infiammato il pubblico, che alla fine s’è ritrovato però a gustarsi una regata quasi “immobile” a poche centinaia di metri dal quarto gate, che è diventato anche l’ultimo dal momento che la giuria ha accorciato il match race a 4 lati (anziché 6) per via del poco vento.

In quel momento Luna Rossa non è riuscita a prendere il cancello, ed è caduta dal foil senza riuscire a ripartire (in precedenza, nel lato di poppa, aveva addirittura strambato indietro nel tentativo di trovare un po’ di vento). Anche American Magic a metà dell’ultimo lato è finita in acqua, ma ha trovato una folata utile per rimetterla sui foil e andare a chiudere i conti (Prada Pirelli non ha nemmeno concluso il lato, venendo squalificata).

Luna Rossa, che shock: rompe quando era in testa

La settima sfida si disputa con vento un po’ più sostenuto. La partenza non sembra sorridere troppo a Luna Rossa, che pure si mantiene costantemente in scia allo scafo newyorchese. Che passa davanti sia al primo che al secondo cancello, sebbene di poche decine di metri.

L’equilibrio stavolta è totale, sebbene in condizioni di vento non eccelse (si viaggia intorno ai 30 nodi massimi di velocità): continui incroci mettono a dura prova i nervi dei timonieri, ma quando Prada Pirelli è davanti e pronta a lanciarsi verso il quarto cancello (meravigliosa la manovra sul terzo gate) arriva l’episodio che condanna la barca italiana al terzo ko. di fila: nell’approcciare l’ennesimo incrocio, stavolta davanti, la barca italiana accusa la rottura del carrello della randa posteriore, chiudendo anzitempo le ostilità e consegnando agli americani una comoda regata di allenamento per avvicinarsi minacciosamente sul 4-3.

Ineos col fiatone: prima la paura, poi il sollievo

In precedenza, Ineos Britannia il suo l’aveva fatto: pur con qualche patema d’animo di troppo, lo scafo britannico è riuscito a centrare quello di cui andava in cerca, cioè la finale della Louis Vuitton Cup. La settima regata contro gli svizzeri di Alinghi non ha dato adito ad altre sorprese: Ineos ha controllato nei primi tre lati, poi ha preso il largo e non ha dato scampo ai rivali, che sono anche caduti dal foil nell’ultimo lato di poppa accumulando un ritardo piuttosto corposo.

Gli inglesi alla fine l’hanno sfangata, dopo che nella prima regata di giornata avevano ancora una volta dovuto fare i conti con errori e problemi che ne hanno condizionato pesantemente la prestazione, pagando un ritardo davvero notevole e rischiando di mettersi nelle condizioni peggiori possibili. Ma la pronta risalita nella settima regata ha fugato ogni dubbio: dal 23 settembre bisognerà vedersela con Ineos per andare a sfidare Emirates Team New Zealand nella 37esima edizione dell’America’s Cup.