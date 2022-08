Clamoroso a Spezia: il 'gran rifiuto' di Maggiore. Ecco cos'è successo

06-08-2022 19:39

Giulio Maggiore si sarebbe rifiutato di giocare con lo Spezia perché non era capitano. È quanto successo poco prima della gara di oggi, sabato 6 agosto, contro il Como in Coppa Italia.

A quanto si apprende, Maggiore si sarebbe sentito ‘ferito’. Motivo? Il 24enne centrocampista ha indossato la fascia durante l’ultima stagione e in parte in quella precedente. Non solo. È stato fra i protagonisti delle due salvezze consecutive ottenute dalle Aquile. Adesso cosa succederà? “Come confermato dall’Ufficio Stampa – scrive calciospezia.it – da regolamento interno, la società multerà il giocatore come già successo in precedenza con Provedel per le dichiarazioni non autorizzate a Il Messaggero”. Maggiore, nelle scorse settimane, era finito anche al centro di voci di mercato. Il suo nome era stato infatti accostato (soprattutto) al Torino ma anche al Sassuolo, al Bologna e alla Fiorentina.

Il tecnico Luca Gotti, comunque, oggi ha scelto come capitano Gyasi (allo Spezia dal 2018 e 137 partite con le Aquile), e come vicecapitano il giovane spezzino Simone Bastoni. Per la cronaca i liguri hanno vinto per 3-1 grazie alle reti di Nzola, Verde e Strelec. Il momentaneo 1-1 del Como era stato siglato da Blanco.