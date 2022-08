20-08-2022 12:30

Un’ipotesi di mercato che all’inizio pareva solamente una voce, ma che adesso rischia seriamente di concretizzarsi. A poco più di un mese dal suo arrivo Milan Djuric, ex attaccante della Salernitana, può già salutare Verona, dove nel pre campionato e nelle poche gare ufficiali non è riuscito a convincere il tecnico Gabriele Cioffi.

Gli scaligeri sono infatti vicini a concludere la trattativa che porta a Yahya Kallon, attaccante del Genoa che lascerebbe il Grifone in prestito per potersi nuovamente giocare le proprie chance in massima serie. L’attaccante della Sierra Leone prenderà il posto proprio di Milan Djuric, che invece sembra destinato ad andare allo Spezia, con Luca Gotti interessato a regalarsi una punta centrale per allungare le proprie alternative davanti. Ipotesi che piace anche al Verona, che con la cessione di Djuric metterebbe a referto una plusvalenza che potrebbe essere poi prontamente reinvestita in altri acquisti.

