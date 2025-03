Classifica ATP, Sinner allunga su uno Zverev in crisi: e anche Alcaraz rischia grosso. Male Berrettini e Nardi

Zverev continua a fallire le sue occasioni per impensierire Sinner, che, anzi, aumenta il proprio vantaggio in classifica. Battute d'arresto per Berrettini e Nardi

Anche senza scendere in campo Jannik Sinner, che intanto ha eguagliato l’iconico Ilie Nastase per settimane in vetta al ranking, rinsalda la propria leadership in classifica aumentando il vantaggio su un Alexander Zverev che appare sempre più in crisi. Battute d’arreso invece per Matteo Berrettini e Luca Nardi, che dopo le positive settimane passate sono costretti a cedere posizioni nel ranking.

Anche senza giocare Sinner allunga su Zverev e (forse) Alcaraz

Nonostante la sospensione che gli impedisce di prendere parte ai tornei sino al prossimo 7 maggio, grazie all’eliminazione all’esordio a Indian Wells di Alexander Zverev – che appare sempre più in crisi considerando anche la brutta tournée centro/sud americana -, Jannik Sinner ha aumentato il distacco in classifica sul n°2 al mondo di 190 punti, quelli dell’ottavo di finale raggiunto l’anno scorso dal tedesco, portando il suo vantaggio a 3385.

Essendogli già stati sottratti i 400 punti della semifinale raggiunta la passata stagione in seguito alla prima sentenza per la vicenda clostebol, Sinner non ha punti da difendere a Indian Wells. Ciò potrebbe permettergli di aumentare il proprio vantaggio in classifica, oltre che su Zverev, anche su Carlos Alcaraz, il quale potrà al massimo recuperare i 1000 punti del titolo vinto nel 2024.

Sinner fa 40 ed eguaglia Nastase per settimane al n°1

Intanto continua ad allungarsi la striscia di settimane consecutive al n°1 in classifica per Sinner, che è arrivato a 40 settimane in vetta al ranking ATP, raggiungendo Ilie Nastase (il primo tennista a ricoprire questa posizione da quando è stato introdotto ranking elettronico nel 1973) al 15° posto all time in questa speciale classifica. Jannik ha nel mirino altre due leggende, Andy Murray, che potrà raggiungere settimana prossima, e Gustavo Kuerten, che essendo arrivato a 43 settimane potrà essere eguagliato ad aprile.

Berrettini e Nardi perdono posizioni

Dopo gli ultimi buoni risultati che gli avevano permesso di risalire nel ranking, Matteo Berrettini è scivolato di una posizione in classifica dopo la netta eliminazione contro Stefanos Tstitsipas (che sembra finalmente tornato ai livelli di un paio di stagioni fa, anche se il romano ci ha messo del suo per non impensierirlo) ritrovandosi 30°, ma col rischio di venire sorpassato dagli altri giocatori ancora in corsa a Indian Wells.

Peggio è andata a Luca Nardi, che dopo aver registrato il proprio best ranking appena una settimana fa, ha subito un crollo di 13 posizioni in classifica dopo l’eliminazione all’esordio a Indian Wells, dove l’anno scorso sorprese tutti battendo Novak Djokovic e raggiungendo gli ottavi di finale che gli valsero 100 punti in classifica, ora persi.