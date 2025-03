Sinner cena con Dominik Thiem a Montecarlo: sarà lo sparring partner nel corso della squalifica? Da Fonseca parole al miele

Jannik Sinner lavora lontano dai riflettori in vista del suo rientro dopo la squalifica, la cena con l’ex tennista austriaco alimenta le voci sui suoi allenamenti. E dal giovanissimo brasiliano arrivano altri complimenti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una cena per provare a chiudere un accordo o magari solo per passare qualche ora insieme. La foto che ritrae Jannik Sinner e Dominic Thiem a cena insieme in un ristorante di Montecarlo alimenta le illazioni sul futuro del tennista italiano. Lontano dai riflettori si continuano a cercare indizi su quanto stia avvenendo nella vita quotidiana dell’altoatesino che dal momento della squalifica ha scelto la strada del silenzio e del profilo basso.

Thiem come sparring partner

Una cena tra amici, forse non è niente più di questo, ma è bastata una foto postata sui social media per scatenare le voci sulle prossime mosse di Jannik Sinner. Dopo la squalifica per doping che lo terrà fuori fino a maggio, il tennista altoatesino ha scelto la strada del silenzio, con una sola apparizione pubblica alla Milano Fashion Week. Quindi basta anche un semplice scatto di una sera tra amici per dare il via alle speculazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: Instagram Stefan Herzog

Il tennista altoatesino è stato ritratto a cena insieme all’ex tennista austriaco Dominic Thiem e a suo fratello Moritz. Il 31enne di Wiener Neustadt si è ritirato dal tennis professionistico soltanto qualche mese fa dopo una carriera di altissimo livello ma funestata anche da tanti infortuni. E ora potrebbe anche diventare lo sparring partner di Sinner nel corso della squalifica per doping.

Le regole imposta dall’Itia

La squalifica che sta scontando Jannik Sinner (tre mesi dopo l’accordo con la Wada) non gli permette di allenarsi in circoli pubblici o che siano legati in qualche modo alle Federazioni nazionali o internazionali. Motivo per il quale solo qualche giorno fa, il circolo di Montecarlo ha dovuto fare delle precisazioni sul suo status. Ma allo stesso tempo Sinner non può allenarsi con nessun atleta tesserato e per questo motivo le voci su Thiem si sono diffuse in maniera così veloce. L’austriaco rappresenta una soluzione ideale, in quanto ritirato e dunque non più tesserato, ma allo stesso tempo ancora in forma per rappresentare un compagno di allenamento ideale per Sinner.

Le parole al miele di Fonseca

Intanto da Indian Wells dove è in corso il primo dei due Masters 1000 del Sunshine Double arrivano parole al miele della “nuova sensazione” del tennis mondiale. Il brasiliano Joao Fonseca ha vinto il suo primo match in un Master battendo al primo turno il britannico Fearnley ed è tornato a parlare dei suoi rifermenti nel mondo del tennis: “Il mio idolo è Federer, ma mi piace molto veder giocare anche Sinner. Entrambi per me sono una fonte di ispirazione ma cerco solo di essere me stesso. Il sogno? Ovviamente è quello di diventare numero 1”.