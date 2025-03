Indian Wells, Zverev in crisi totale: perde con Griekspoor e Sinner è un miraggio. Disastro Sky: parolacce e accuse

Il tedesco si arrende nei 32esimi di finale del Masters 1000 americano contro l’olandese Griekspoor che ottiene il suo primo successo contro un top5 al mondo. L’assalto al numero 1 di Sinner lo sta mandando in crisi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un inizio di 2025 che sembrava lanciarlo verso la vetta, poi una lenta ma inesorabile crisi. Più che avvicinarsi e dare la caccia al primo posto di Sinner, Alexander Zverev sembra entrato in una crisi senza fine con la sconfitta contro Griekspoor che mette in evidenza tutti i suoi limiti tecnici e le sue fragilità caratteriali.

Il crollo di Zverev

Un match incredibile quello tra Zverev e Griekspoor, non tanto dal punto di vista dello spettacolo quanto per le grandi emozioni che si vivono. Il tedesco parte forte vince il primo set e dà la sensazione di poter chiudere agevolmente nel secondo, serve anche per il match si fa raggiungere con l’olandese che vince al tiebreak. Nel terzo la battaglia continua, Griekspoor va subito avanti di un break, si fa raggiungere. E poi va ancora avanti, nel dodicesimo game ha a disposizione 5 match point ma non chiude e deve risolvere tutto al tiebreak dove arriva la prima vittoria in carriera contro un top 5.

Sinner sempre più lontano

Altro che rincorsa al primo posto, in questo momento Alexander Zverev deve fare i conti con una vera e propria crisi. Dopo la finale agli Australian Open persa contro Sinner, il tedesco è stato autore di un disastroso tour sudamericano sulla terra rossa e ora arriva anche l’eliminazione nei 32esimi di finale a Indian Wells. La corsa in classifica al primo posto si fa sempre più complessa visto che con questa uscita di scena anticipata, Sascha perde 190 punti in classifica e si ritrova a 3385 punti dall’azzurro con un torneo importante in meno in cui provare a ridurre le distanze.

Il momento gossip di Griekspoor

Se l’attenzione italiana è concentrata sulla love story tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya (che sia vera o ormai solo presunta), nel mondo del tennis ci sono anche altre possibili coppie che si formano. E il match a Indian Wells si tinge anche di rosa con la presenza nell’angolo di Griekspoor della russa Anastasia Potapova, reduce dal divorzio con il tennista Shevchenko.

Sky combina un disastro: parolacce e accuse

Griekspoor va avanti 6-5 con un break fondamentale che potrebbe decidere il match. Ma qualcosa nella regia di Sky non funziona. Le immagini passano infatti dal campo principale dove è in corso il match con Zverev al campo 3 dove sta per cominciare la partita di Matteo Berrettini contro l’australiano O’Connell. Ovviamente non si tratta della scelta giusta e il telecronista si fa subito sentire: “No, ragazzi non mi fate questo”. Le immagini cominciano ad andare un po’ all’impazzata e in sottofondo arriva anche qualche parolaccia e un’accusa diretta: “Questa è roba da licenziamento”.

Indian Wells: tutti i risultati