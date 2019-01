Classifica club più ricchi al mondo, ecco dov'è la Juve

In testa c’è il Real Madrid, che si è ripreso lo scettro preso l’anno prima a vantaggio del Manchester United. Poi l’altra grande di Spagna, il Barcellona. Quindi proprio i Red Devils. E via via tutte le altre, con le fab six di Premier League, il Bayern e il Psg a completare la top 10. C’era attesa per la pubblicazione del report annuale della Deloitte, la classifica stagionale dei club più ricchi al mondo. Una classifica in cui non ci sono italiane. La Juventus, decima nel 2017, è infatti scesa all’undicesimo posto per il 2018, superata dal Tottenham.

La top 10 – In testa, come detto, il Real con 750,9 milioni di ricavi. Poi il Barca con 690,4 e lo United con 666. Quarto posto per il Bayern, con 629,2 milioni di ricavi, davanti al Manchester City (568,4) e al Paris Saint-Germain (541,7). Settimo il Liverpool (513,7), davanti a Chelsea (505,7) e Arsenal (439,2). In risalita il Tottenham, con 428,3 milioni di ricavi.

Le italiane – E la Juve? Soltanto undicesima con 394,9 milioni di ricavi, una decina in meno rispetto all’anno prima. Ma i benefici dell’effetto Ronaldo si faranno avvertire nella prossima classifica, visto che questa stilata da Deloitte prende in considerazione solo la stagione sportiva 2017-18. In cui un passettino in avanti lo ha fatto anche l’Inter, passata dalla quindicesima alla quattordicesima posizione con 280,8 milioni di ricavi (+18 rispetto all’anno prima). Davanti ai nerazzurri Borussia Dortmund e Atletico Madrid, subito dietro la Roma, quindicesima e new entry della classifica con 250 milioni. Solo diciottesimo il Milan, pure comunque in risalita (207,7 milioni). In discesa il Napoli, precipitato dal 19mo al 21mo posto con circa 18 milioni di ricavi in meno (182,8 nel 2018).

SPORTEVAI.IT | 24-01-2019 10:35