Claudia Lai Nainggolan e la seduta di chemio: "Buona la prima"

La forma della paura è quella di una flebo, di un insieme di cannule e medicinali inodori e liquidi che per la prima volta entrano in circolo. Un post su Instagram è tanto se si ammette la paura, le sembianze che può assumere e verso cui si nutre timore, come dichiarare pubblicamente la malattia e il dolore che ne scaturisce, dopo tante foto e video allegri, spensierati e leggeri. Il coraggio di Claudia Lai Nainggolan sta qui, in questa vita sui social spensierata senza apparire sfrontata, ma a cui ha voluto affidare le sensazioni di una donna giovane, giovanissima, e le sue perplessità alla vigilia della prova più complicata: la prima chemioterapia.

Claudia ha postato sulle stories uno scatto che stride con il resto, ma è vita. E’ la sua vita: è a Roma, per la prima seduta di chemio. Fiera, bellissima e orgogliosa come le guerriere sue pari che affrontano la battaglia contro questa brutta bestia, come l’ha definita lei nel post pubblicato l’11 luglio.

“Buona la prima”, scrive Claudia Lai per siglare il primo giorno di terapia. Continua a scrivere e a combattere, a modo suo. In linea con la scelta fatta di rendere partecipi i suoi followers per sensibilizzare il pubblico su un simile tema.

Suo marito, Radja Nainggolan (al centro di non ancora definite operazioni di mercato) non ha pubblicato nulla di inerente a quanto stanno sostenendo come famiglia. Non un post, non una parola sulla malattia di Claudia e la difficoltà di sostenere un simile percorso con due bambine.

Claudia e Radja hanno due bambine, Aysha (7 anni) e Mailey (3) che hanno accompagnato ovunque la loro mamma in questi anni di trasferimenti e traslochi in giro per l’Italia del pallone. Da Cagliari, dove si sono conosciuti i loro genitori, sono passate a Roma (dove è nata la secondogenita) e a Milano senza dimenticare le loro origini e curando il legame con la Sardegna, la terra di sua moglie.

Nainggolan non ha postato nulla nelle ultime ore. Per rispetto, per riservatezza, per ragioni che toccano soprattutto lui. Così gli ultimi post lo ritraggono in un momento di serenità, abbracciato alla sua bimba, durante una vacanza in Sardegna.

VIRGILIO SPORT | 12-07-2019 11:34