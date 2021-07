Club della Premier piomba sull'obiettivo della Juve

Mentre i tifosi della Juventus accolgono nuovamente Max Allegri, i dirigenti bianconeri devono incassare una notizia che potrebbe complicare non poco i loro piani per la campagna acquisti.

Offerta dell’Arsenal per Locatelli

Sembra infatti che una big della Premier League abbia avanzato un’importante offerta per il principale obiettivo di mercato della Juve. “L’Arsenal ha offerto 40 milioni di euro per Locatelli, campione d’Europa con l’Italia”, scrive Tancredi Palmeri, spaventando molti tifosi bianconeri.

La cifra che avrebbe proposto l’Arsenal, infatti, sarebbe quella chiesta dal Sassuolo per il cartellino del centrocampista: il team di Londra, dunque, in questo momento avrebbe sorpassato la Juventus nella trattativa con la società neroverde, compiendo un passo importante per assicurarsi Locatelli.

Tifosi bianconeri ancora fiduciosi

La notizia data da Palmeri ha scosso il mondo bianconero. “Offrano pure, ma Locatelli ha chiarito che vuole andare alla Juventus”, scrive scettico Power. “Tancredi, quello ha firmato per la Juve che stava ancora a Milanello”, aggiunge Paolo.

“Non andrà mai all’Arsenal se può andare alla Juventus”, aggiunge fiducioso Marco. Della stessa opinione Twatterman: “Ma se il giocatore vuole andare alla Juventus non vedo come possa concludersi diversamente questa vicenda. Inutile l’offerta dell’Arsenal”.

Patrizio, invece, teme che il centrocampista possa volare in Inghilterra: “Non credo che il Sassuolo sia in una posizione tale da poter rifiutare l’offerta dell’Arsenal. Dubito che dalla Juventus possa arrivare una proposta simile”.

SPORTEVAI | 15-07-2021 10:06