Colantuono costretto a fare a meno di Ribery

25-11-2021 14:26

La Salernitana è costretta a fare a meno di Franck Ribery per la trasferta di campionato contro il Cagliari. L’attaccante francese deve dare forfait a causa di una gastroenterite e non sarà della partita, molto importante per la corsa alla salvezza.

I convocati di Stefano Colantuono:

Portieri – Belec, Fiorillo, Guerrieri.

Difensori – Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

Centrocampisti – Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Kechrida, Obi, Zortea;

Attaccanti – Bonazzoli, Djuric, Gondo, Simy, Vergani.

