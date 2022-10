Colbrelli: “Mi tengo il defibrillatore e mi ritiro, la vita è troppo preziosa”

30-10-2022 11:43

È una lettera toccante quella attraverso la quale Sonny Colbrelli annuncia definitivamente il suo ritiro, “appendendo al chiodo” la bici. Pubblicata dalla Gazzetta dello Sport afferma: “Sì, ho pensato di togliere il defibrillatore, quello stesso aggeggio che mi è stato impiantato dopo l’arresto cardiaco della Volta Catalunya in Spagna, e questo perché in Italia non viene concessa l’idoneità sportiva a chi lo possiede, ma poi ho pensato alla mia famiglia e non posso correre un rischio del genere, il defibrillatore mi ha salvato la vita e dato una seconda possibilità”.

“Ho parlato anche con il medico che ha operato Eriksen, il ciclismo non è il calcio, lì c’è uno spazio ristretto e l’intervento può essere immediato, nel ciclismo ti trovi anche da solo per ore…lascio a malincuore ma con il sorriso, all’apice della mia carriera e dopo una stagione incredibile”.

Futuro? “Il ciclismo mi ha dato tanto, mi metterò al servizio del team per far fruttare al meglio la mia esperienza per questo movimento”.