Colo Colo: evitata la B, spareggio vinto 1-0

Un gol dopo 19 minuti di gioco permettono al Colo Colo di evitare la prima storica retrocessione in serie B. Un argentino salva i cileni, proprio così: merito infatti di Pablo Solari che oltre alla delusione della retrocessione salva i suoi da un possibile linciaggio.

Gli ultras avevano infatti minacciato di morte i giocatori qualora non avessero raggiunto l’obiettivo salvezza. Il Colo-Colo è l’unica squadra cilena ad aver vinto la Copa Libertadores e non è mai sceso in seconda serie in 96 anni di storia. Per fortuna il Colo Colo ha evitato ulteriori danni superando per 1-0 l’Universidad de Concepción.

OMNISPORT | 18-02-2021 11:45