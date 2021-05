Colpo dell'Al-Hilal: Marega giocherà insieme a Giovinco

I tifosi della Juventus lo ricordano con dispiacere per uno dei due goal con cui il Porto ha sconfitto Ronaldo e compagni nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League, prima nell’inutile successo del ritorno all’Allianz Stadium: il futuro di Moussa Marega, però, sarà lontano dall’Europa.

In scadenza di contratto a giugno con i ‘Dragões’, il 30enne attaccante maliano proseguirà la propria carriera in Arabia Saudita tra le fila dell’Al-Hilal che ha ufficializzato il trasferimento postando la foto della firma del nuovo beniamino dei tifosi.

Marega sarà uno dei sette stranieri che la Federcalcio saudita permette di tesserare alle sue squadre: lì troverà anche Sebastian Giovinco e Bafetimbi Gomis, stelle della squadra che sta per conquistare nuovamente il massimo campionato nazionale.

72 i goal in 190 partite per Marega con la maglia del Porto, indossata per la prima volta nel febbraio 2016 e svestita solo nella stagione 2016/2017, quando fu ceduto con la formula del prestito al Vitoria Guimaraes con ottimi risultati.

10-05-2021