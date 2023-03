Colpo Virtus Bologna a Milano: l'Olimpia finisce ko

Le V Nere si sono imposte al Forum per 75-69

19-03-2023 21:28

La Virtus Bologna fa suo il big match della 22esima giornata di Serie A battendo l’Olimpia Milano per 75-69 al Forum d’Assago. Nella sfida al vertice della classifica è stata decisiva la grande partenza degli ospiti, che arrivano a toccare fino il +16 di vantaggio.

Milano recupera nel secondo tempo ma la squadra di Scariolo tiene la distanza e conquista la vittoria, che le permette di issarsi da sola in testa alla classifica. Top scorer Baron (20) e Napier (16) per l’Olimpia, ben quattro i giocatori della Virtus in doppia cifra con Belinelli (12), Mannion e Shengelia (11) e Weems (10).

Deluso Messina: “Complimenti a loro per la vittoria, l’abbiamo riaperta con un ottimo terzo quarto dopo un primo tempo di poca difesa e lucidità. Nel momento migliore abbiamo fatto qualche palla persa, siamo calati fisicamente e non abbiamo avuto la forza di andare avanti. Dobbiamo riallacciare le scarpe per cercare di trovare nuovi equilibri, dopo gli infortuni che abbiamo sofferto, andando avanti con questo gruppo in Italia ed Europa”.

Così Scariolo: “Sono molto contento della prestazione, e per i giocatori dal punto di vista individuale. Siamo venuti qui con mentalità giusta e coraggio. Grandissimo primo tempo, ma contro una squadra fortissima contro Milano appena ti distrai un attimo succedono guai grossi. Ma do ancora più valore a come abbiamo reagito. Grande prova di coesione, carattere e durezza. Bella vittoria, ringraziamo i nostri tifosi. Non è un momento decisivo della stagione, ma è una buona iniezione di morale, visti anche i tanti problemi fisici con cui conviviamo da inizio anno”.