“Come il Real": il nuovo colpo del Napoli è già idolo dei tifosi

01-07-2022 13:20

Da oggi, Kvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un giocatore del Napoli. Che il trequartista georgiano avesse firmato un accordo con il club di Aurelio De Laurentiis era noto da tempo, solo ora però la società partenopea ha potuto depositare il suo contratto in Lega Calcio.

Napoli, parla il nuovo colpo Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è dunque un giocatore del Napoli a tutti gli effetti, dopo la complicata scorsa stagione vissuta tra Rubin Kazan e – dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina – Dinamo Batumi, la squadra georgiana da cui il Napoli l’ha prelevato. Intervistato dalla testata internazionale Sport Express, Kvaratskhelia ha aggiunto altre dichiarazioni a quelle di ieri riguardo al suo passaggio al Napoli e in Serie A.

“Trasferirmi in Georgia per questo periodo mi ha fatto molto bene. Il calcio qui è molto popolare”, ha detto il 21enne circa la sua esperienza alla Dinamo Batumi . Poi ha raccontato nuovamente della chiacchierata con Luciano Spalletti e delle sue ambizioni. “Con Spalletti ho parlato in inglese – ha detto Kvaratskhelia -. Mi aveva parlato della possibilità di trasferirmi al Napoli e se fossi pronto. È un allenatore molto forte, voglio lavorare con lui”.

Napoli come il Real Madrid per Kvaratskhelia

Il trequartista ha svelato quale sia la sua squadra preferita, ma ha anche sottolineato che arrivare nel Napoli rappresenta per lui il coronamento della sua carriera. “Sognavo di giocare in Italia – le sue parole -, il Napoli è un grande club. Da piccolo sognavo il Real Madrid, ma il mio sogno si è già avverato”.

Il georgiano già idolo dei tifosi del Napoli

L’accostamento del Napoli al Real Madrid ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri, molto felici del vedere Kvaratskhelia così motivato. “Kvara numero uno, a Napoli farai il botto”, commenta su Facebook Iuri. “Vai Kvara che se il migliore”, aggiunge Natt. “Benvenuto campione! Napoli ti aspettava da tempo”, il commento di Roberto.

Altri, come Olga, se la prendono con chi mette in dubbio il valore del georgiano e l’acquisto operato da De Laurentiis. “Ogni cosa è una critica…, anche io non sono fan di ADL, ma per una volta cercate di non lamentarvi sempre… e date il benvenuto a questo nuovo giocatore”, scrive la tifosa. Emanuele concorda: “ADL lo ha portato qui. Dicono tutti che sia bravo, quindi ad oggi ADL ci ha dato un giocatore di spessore”.