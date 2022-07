01-07-2022 13:05

Dries Mertens è e rimane una bandiera del Napoli. L’attaccante belga è riuscito in un modo unico ed imprevedibile a diventare uno dei giocatori più importanti e significativi della storia del club partenopeo. Lo ha fatto senza dubbio a suon di gol e prestazioni, ma è riuscito soprattutto nell’obiettivo di entrare nel cuore dei tifosi con il suo atteggiamento scanzonato e il suo sapersi calare perfettamente nella realtà napoletana.

Mertens non è più un giocatore del Napoli

Dalla mezzanotte di ieri, Dries Mertens non è più ufficialmente un giocatore del Napoli. Il belga, infatti, come tutti i giocatori ha un contratto che scade il 30 giugno e per il momento non è stato rinnovato. A dire il vero il giocatore non ha ancora deciso il prossimo passo della sua carriera ed almeno al momento rimane svincolato ed in attesa di una nuova squadra.

Mertens: il silenzio di calciatore e club

Nel corso delle ultime ore le bacheche social di società e calciatori si sono riempite di saluti. Il 30 giugno è la data in cui i contratti scadono e le società ed i calciatori hanno voluto rendere pubblici i loro saluti. Lo ha fatto il Torino con Belotti ad esempio e sono tanti i casi in cui la società ha deciso di dare un saluto ed un ringraziamento a un giocatore che lascia il club a parametro zero. Nel caso del Napoli e di Dries Mertens non è accaduto nulla di tutto questo, né il sodalizio del presidente De Laurentiis né il numero 14 sono passati ai saluti e tutto questo ha scatenato nuove speranze da parte dei tifosi.

Mertens-Napoli: il silenzio che fa sperare i tifosi

Il silenzio delle due parti coinvolte però sembra dare una speranza ai fan partenopei. In molti vedono dietro i mancati saluti la possibilità che le due parti si stiano ancora parlando mentre provano a mettere a segno un accordo. “Tutte le squadre hanno ringraziato i giocatori andavi via per scadenza del contratto – segnala Gennaro – Il Napoli non l’ha fatto con Mertens: scasa comunicazione o piccolo indizio di mercato?”. Fulvio prova a rispondere: “Direi scarsa comunicazione che non sarebbe una novità ma magari potrebbe uscire fuori qualcosa”.

E ancora: “Il mio parere è che stanno parlando ed anche tanto. Questo silenzio è inspiegabile, salutarono anche Insigne”. Anche per Emanuele ci potrebbe essere un indizio di mercato dietro questo silenzio: “Qualcosa bolla in pentola, impossibile pensare di non salutare il giocatore che detiene il record di gol”.

