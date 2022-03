“Come Romero": i tifosi della Juve temono una nuova beffa sul mercato

14-03-2022 13:18

La difesa è tornata a essere un’arma fondamentale della Juventus nella sua rincorsa alla qualificazione alla Champions League. A prescindere da come terminerà la stagione, a giugno la società bianconera sarà però chiamata a inserire nuovi giocatori nel reparto arretrato, dato che il duo composto da Chiellini e Bonucci ha superato da un pezzo la soglia dei 30 anni e che De Ligt potrebbe essere sacrificato sul mercato.

Il Real su Demiral

In quest’ottica ha generato qualche malumore tra i tifosi bianconeri una notizia proveniente dalla Spagna: sembra infatti che il Real Madrid sia fortemente interessato a Merih Demiral, il centrale turco che la Juve ha girato in prestito all’Atalanta all’inizio della stagione.

I bergamaschi vantano un diritto di riscatto sul difensore per una cifra già stabilita di 28 milioni di euro: il Real, però, sarebbe pronto a sborsarne una cinquantina per il cartellino del giocatore. Di conseguenza, l’Atalanta potrebbe riscattare e poi rivendere Demiral, incassando una importante plusvalenza, mentre la Juve dovrebbe accontentarsi dei 28 milioni del club nerazzurro.

Il parallelo con Romero

Di fatto, una situazione simile a quella vissuta un anno fa con Cristian Romero, il centrale argentino che l’Atalanta riscattò dalla Juve prima di cederlo al Tottenham. Per i tifosi si tratterebbe di una doppia beffa: non solo la Juve perderebbe un centrale giovane e di qualità, ma incasserebbe solo una parte della valutazione attuale del giocatore.

L’inquietudine dei tifosi bianconeri

“Se l’Atalanta riscatta Demiral, poi può decidere di venderlo al Real senza interpellare la Juve: sarebbe un’altra beffa”, commenta su Facebook Francesco. “Come Romero, ma almeno questa volta la Juve si porta a casa 28 milioni e non 16”, aggiunge Pasquale provando a vedere il bicchiere mezzo pieno.

“Certo che con i difensori la Juve ha fiuto, ora ci manca solo che cedano De Ligt”, commenta amaro Michele. “Juventus nuovamente beffata”, scrive laconicamente Marco.

Mentre Carmen non è poi così dispiaciuta: “Demiral ne ha combinata più d’una lo scorso anno alla Juve, ecco perché è stato ceduto. Le maglie hanno un diverso peso. E quella della Juve o del Real pesano tantissimo”. Pietro, però, non ci sta: “Ma cosa avrà mai combinato Demiral che non abbiano combinato Bonucci e Chiellini alla sua età? La verità è che i giovani alla Juve non li sanno gestire”.

