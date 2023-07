Come sta Sergio Rico: il messaggio del portiere dopo l'incidente a cavallo

Sergio Rico racconta le sue condizioni dopo l'incidente a cavallo: il messaggio del portiere spagnolo su Instagram rassicura compagni e appassionati di calcio.

09-07-2023 20:59

L’incidente a cavallo subito dopo la conquista del titolo francese col Paris Saint-Germain, aveva tenuto col fiato sospeso compagni di squadra, tifosi e appassionati di calcio. Sergio Rico, il portiere di riserva del club francese, ha visto la morte con gli occhi lo scorso 28 maggio a causa di una disavventura occorsagli nella sua Spagna, a El Rocio, la cittadina nei dintorni di Siviglia dove si era rifugiato dopo la vittoria della Ligue 1. Come sta adesso l’estremo difensore? È stato egli stesso a inviare un messaggio su Instagram sulle sue condizioni.

Sergio Rico rassicura tutti su Instagram: il messaggio

Sergio Rico è rimasto per 36 giorni in terapia intensiva, dopo essere stato anche in coma a causa dell’incidente. Ma adesso il peggio sembra passato. Questo, almeno, è quanto fatto filtrare dal portiere attraverso la sua ultima Instagram Story. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno mostrato il loro affetto in questi giorni complicati”, si legge sull’account social del calciatore spagnolo. “Sono in continuo miglioramento, mi sento molto fortunato e spero di rivedervi presto”. Insomma, ottime notizie. Quelle che tutti si auguravano di poter leggere.

L’incidente di Sergio Rico: caduto da cavallo e ferito

Ma cosa era successo precisamente al numero 12 del PSG? Sergio Rico si stava recando da un amico in sella a un cavallo, in Spagna. A un tratto l’animale si è spaventato a causa del rumore di un camion che sopraggiungeva sulla strada e si è imbizzarrito. Il calciatore è finito a terra ed è stato calpestato dagli zoccoli dell’animale alla testa e al collo. Sono seguite ore, giorni d’angoscia. Sergio Rico, infatti, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, finendo anche con l’essere sedato e intubato. Per qualche giorno è stato in coma, poi ha ripreso progressivamente conoscenza. Ora gli ultimi aggiornamenti rassicuranti e che fanno ben sperare.

Sportivi in ansia per un altro ex portiere: Van der Sar

Sergio Rico è stato praticamente miracolato: se la ferita alla testa fosse stata mezzo centimetro più profonda, infatti, non ce l’avrebbe fatta. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. Mentre ora le apprensioni degli sportivi e degli appassionati di calcio sono rivolte a un altro ex numero uno, Secondo quanto rivelato dai medici dell’ospedale dove è stato ricoverato,: se la ferita alla testa fosse stata mezzo centimetro più profonda, infatti, non ce l’avrebbe fatta. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. Mentre ora le apprensioni degli sportivi e degli appassionati di calcio sono rivolte a un altro ex numero uno, Edwin van der Sar, colpito da emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia. Le condizioni dell’ex Juve sono considerate stabili ma preoccupanti.