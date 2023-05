Dramma Psg dopo il titolo: vice di Donnarumma cade da cavallo: è grave

Sergio Rico, portiere di riserva dei neo-campioni di Francia, ricoverato con preoccupante trauma cranico

28-05-2023 14:52

Ieri la festa dopo il pari con lo Strasburgo (1-1) che ha consegnato aritmeticamente il titolo al Psg (l’undicesimo nella sua storia), oggi la tragedia. Non tutti i protagonisti del club francese sono tornati nella capitale dopo la conquista della Ligue1 – tra l’altro ad accogliere i neocampioni c’erano solo tre tifosi all’aeroporto: tra questi il vice di Donnarumma, Sergio Rico che è rimasto coinvolto in un brutto incidente in Spagna.

Psg, il vice di Donnarumma trasportato in ospedale in elicottero

Il portiere di riserva del Psg, che aveva rilevato in questa stagione Keylor Navas, (ed aveva giocato solo in Champions) si è ferito in modo grave in una caduta da cavallo mentre si trovava in Andalusia. Rico, che è originario di Siviglia è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Siviglia e le sue condizioni sarebbero preoccupanti. L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino quando un cavallo in fuga si è scontrato con quello che il 29enne stava cavalcando. Sergio Rico, trasportato in elicottero all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia a causa, avrebbe subito un trauma cranico importante.

Psg, la situazione di Rico sarebbe molto preoccupante

Non sono ancora state diffuse informazioni precise sul suo stato di salute, ma la situazione sarebbe “molto preoccupante”. Secondo la stampa spagnola Sergio Rico avrebbe perso conoscenza e sarebbe in attesa di esami per determinare se le sue condizioni miglioreranno.