Ex Juve, dopo Tacconi anche Van der Sar ricoverato per emorragia cerebrale

L'ex portiere della Juventus, Edwin van der Sar, è stato ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale: dopo aver penato per Stefano Tacconi, tifosi bianconeri nuovamente in ansia.

07-07-2023 19:17

Dopo Stefano Tacconi, tifosi bianconeri – ma non solo: tutti gli appassionati di calcio – in ansia per le condizioni di un altro ex portiere della Juve: Edwin Van der Sar. L’ex guardiano dei pali della Vecchia Signora e della nazionale olandese, un passato remoto e prossimo nell’Ajax (si era dimesso da direttore generale dei Lancieri a maggio) è stato infatti ricoverato d’urgenza. Il motivo? Lo stesso di Tacconi: emorragia cerebrale.

Edwin van der Sar ricoverato d’urgenza: è in terapia intensiva

È stato proprio l’Ajax, attraverso un comunicato, a informare sulle condizioni di Van der Sar. Il club di Amsterdam ha reso noto che l’ex dirigente ha accusato un malore durante una vacanza in un’isola della Croazia. Trasportato in ospedale in elicottero, è ricoverato in terapia intensiva e che si trova in condizioni stabili. Quindi la necessaria postilla: “Non appena ci saranno informazioni più concrete, saranno forniti aggiornamenti. Tutto l’Ajax augura a Edwin una pronta guarigione. I nostri pensieri sono con te”, è quanto recita una nota diffusa sui canali ufficiali dalla più titolata società olandese.

La carriera di Van der Sar: dall’Ajax alla Juve, poi in Premier

Nato a Voorhout, nei Paesi Bassi, il 29 ottobre 1970, Van der Sar ha iniziato a giocare a calcio nel Noordwijk per poi approdare all’Ajax nel 1990. Dopo nove stagioni in maglia biancorossa, è stato acquistato dalla Juventus nel 1999. In bianconero ha giocato per due stagioni, quelle della gestione Ancelotti, fino al 2001. In totale 88 presenze e 74 reti subite, prima di lasciar spazio a Buffon. Nel corso della carriera poi Van der Sar ha difeso i pali di Fulham e Manchester United.

Van der Sar story: le finali di Champions e il cucchiaio di Totti

Tra le partite più memorabili nella carriera di Van der Sar, oltre alla finale di Vienna della Coppa Campioni 1995, vinta dall’Ajax sul Milan, e a quella persa l’anno successivo ai rigori proprio contro la Juventus all’Olimpico, c’è la semifinale di Euro 2000 proprio in Olanda contro l’Italia: in quella occasione Totti lo beffò dal dischetto col suo celebre ‘cucchiaio’. Dopo aver appeso i guanti al chiodo, è rimasto nel calcio da dirigente. All’Ajax è tornato ufficialmente nel 2012, da dirigente del marketing. Dal 2016 e fino a qualche settimana è stato direttore generale, poi le dimissioni.

I drammi di Edwin: la moglie Annemarie e l’amico Overmars

“Mi sento finito dopo mesi di critiche, ho bisogno di prendere le distanze, rilassarmi e fare altre cose”: così Van der Sar motivò il suo addio all’Ajax, a fine maggio. Particolare curioso e inquietante: anche la moglie Annemarie nel dicembre 2009 aveva avuto un’emorragia cerebrale, quando Edwin difendeva i pali del Manchester United. Altra incredibile analogia è quella col dramma dell‘amico Marc Overmars, con cui l’ex portiere ha lavorato a lungo nell’Ajax: colpito da infarto a fine anno scorso, l’ex attaccante ora è alle prese con vari danni cardiaci. Adesso pure Van der Sar lotta: e tutti, indistintamente, fanno il tifo per lui.