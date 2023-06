Psg, Sergio Rico è uscito dal coma

La moglie del portiere: "Siamo ancora lì, facciamo piccoli passi in avanti e stiamo iniziando a vedere la luce".

19-06-2023 17:22

Dal 28 maggio Sergio Rico è ricoverato in ospedale, dopo essere stato calpestato da un cavallo durante un pellegrinaggio. Fortunatamente però è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano: il portiere del PSG è uscito dal coma.

A confermare la notizia ci ha pensato la moglie Alba Silva: “Siamo ancora lì, facciamo piccoli passi in avanti e stiamo iniziando a vedere la luce. Piano piano, bisogna avere tanta pazienza. Devo ringraziare l’ospedale e il personale sanitario che si stanno comportando in modo incredibile non solo con Sergio ma con tutti i pazienti e, davvero, grazie a loro e grazie a Dio, a tutti coloro che ci hanno inviato molta forza, stiamo andando avanti. Sono molto più fiduciosa”.