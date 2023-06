Commisso: “Garanzie per Italiano? Che sarà pagato”

Il presidente della Fiorentina in conferenza stampa: “Cerchiamo di migliorare l'anno prossimo senza debiti”

10-06-2023 12:47

Bilancio dell’anno appena passato e conferma per Vincenzo Italiano. Ma Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non si spinge al di là dopo una stagione con due finali perse: “Garanzie per Italiano? L’unica è che sarà pagato, non ne do a nessuno di questo tipo. Abbiamo parlato del futuro della Fiorentina, chi deve andare via e chi rimanere. Ha espresso le sue opinioni, cercheremo di andare avanti per il bene di tutti”.

Gli obiettivi della Viola: “Quest’anno siamo arrivati ottavi, cercheremo di migliorare la squadra nei limiti che abbiamo. Gli altri fanno debiti, Rocco mette cash. Ogni anno mettiamo 35 milioni di liquidità nella squadra e per fortuna abbiamo venduto Chiesa e Vlahovic. Finanziariamente siamo in una buona posizione, per me era una cosa importante avere 1.25 di indice ma vediamo cosa dirà qualcuno del calcio italiano…”.

Ancora su Italiano: “Mai nessuno della Fiorentina, nonostante gli articoli che dicessero di mandarlo via, ha avuto un dubbio. E neanche abbiamo mai avuto paura che qualcuno se lo prendesse, ha un contratto e va rispettato, così è stato. Qualcuno ha fatto confronti con lo Spezia, ma lì aveva una clausola da 1 milione e in più abbiamo dato loro un giocatore (Hristov, ndr). Avevamo una clausola, sì, ma l’anno scorso il contratto è stato rinegoziato con grande aumento di stipendio. Lui ha voluto eliminarla e così è stato fatto. Credo sia contento qui, ha l’opportunità di fare la storia a Firenze, sarebbe bello che lui e il suo staff rimangano molti anni”.