Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a margine di un evento ha parlato del possibile rinnovo dell’attaccante Dusan Vlahovic: “Lasciamo stare… È un bravo ragazzo, un bene per Firenze. Spero resti a lungo. Firma? Non faccio promesse che non sono certo di poter mantenere…”, ha glissato il patron dei viola.

Sulla questione stadio: ” Il Comune coi soldi suoi fa quello che vuole, io coi soldi miei faccio quello che voglio io”.

OMNISPORT | 16-09-2021 19:19