Il Como offrirà una birra ai tifosi del Napoli in trasferta: il web applaude, ecco il motivo

La società lariana ha deciso di "sdebitarsi" per la bella accoglienza ricevuta al Maradona venerdì scorso, in occasione della partita finita 3-1 per la squadra di Conte

Una birra per ogni tifoso: e considerando che il Napoli viene generalmente seguito da tanti appassionati in trasferta, viene da pensare che il Como dovrà stanziare una sostanziosa parte del budget per venire incontro alla promessa fatta.

Napoli-Como, spettacolo in campo e fuori

Ma andiamo con ordine. Soltanto venerdì scorso la formazione lariana ha affrontato gli azzurri di Antonio Conte al Maradona: partita molto combattuta soprattutto nel primo tempo, poi i padroni di casa hanno avuto la meglio per 3-1. Spettacolo in campo, spettacolo sugli spalti. Nonostante la sconfitta, infatti, la squadra allenata da Fabregas ha apprezzato molto l’accoglienza ricevuta a Fuorigrotta, tanto che la dirigenza ha pensato di offrire una birra a ogni tifoso azzurro che si recherà al Sinigaglia per la gara di ritorno prevista per febbraio 2025.

Il comunicato del Como

“Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara – si legge nel comunicato del club -. L’atmosfera e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025“. Chissà mai che un giorno questa diventi la norma e non l’eccezione. Fermo restando che questa idea non rappresenta del tutto una novità. Tradizione vuole infatti che a Como ormai da qualche anno diversi bar partecipino a questa iniziativa.

Napoli-Como, il web applaude compatto

Fatto sta che si tratta di un gran bel gesto, sottolineato anche dai numerosi commenti apparsi sul web da tifosi partenopei e non solo, Come il caso di Toni: “Ogni tanto succede anche qualcosa di bello“. Massimo sottolinea: “Il calcio che ci piace e che vorremmo sempre vedere”. E Shakuntala aggiunge: “Grande squadra il Como che speriamo possa togliersi belle soddisfazioni. Questo è il calcio che ci piace”. Mentre Marco tiene a precisare: “Posso solo farvi i complimenti x la bella squadra è società che siete ed aggiungo che se becco qualche Comasco dalle mie parti obbligatorio caffè o birra offerto da me forza Napoli ed in bocca al lupo al Como per il proseguo del campionato”. E Giulio conclude: “Grande Società il Como 1907 !! Un esempio!”.

Napoli, Lukaku ha già conquistato tutti: ecco il segreto del belga