Napoli, McTominay ha già conquistato tutti: il gesto col piccolo tifoso è virale. Fabregas pazzo di Lobotka

Lo scozzese McTominay è diventato nel giro di poche partite un idolo per i tifosi partenopei e lui ricambia l’affetto. Fabregas a fine partita esalta la prestazione di Lobotka

Il Napoli va, vince nell’anticipo della serie A ed è sicuro di arrivare alla sosta del campionato al primo posto in classifica. Per metterla con le parole di Antonio Conte: “Non so se siamo da primo posto ma di sicuri ora siamo primi”. Insomma i partenopei provano a guardare di partita in partita, provando a togliersi di dosso l’etichetta di candidata al titolo e provano a racimolare quanti più punti possibili.

McTominay già nel cuore dei tifosi

L’idolo dei tifosi del Napoli porta la maglia numero 77 e quel nome Kvaratskhelia, che benché abbastanza difficile da pronunciare è diventato nel giro di pochissimo tempo molto come nelle strade della città. Ma ora i tifosi azzurri sembrano aver scelto un altro beniamino ed è Scott McTominay. Il centrocampista ex Manchester United sin dalla prima partita in azzurro ha messo in mostra le sue caratteristiche dando una dimensione diversa al centrocampo di Antonio Conte. Oggi ci ha pensato lui a segnare il gol del momentaneo vantaggio contro il Como dopo soli 25 secondi dal calcio di inizio.

Il gesto nei confronti del tifoso

In Coppa Italia contro il Palermo era arrivato il primo gol con la maglia del Napoli, oggi la rete che ha sbloccato il risultato. Ma sin dal suo arrivo in città, lo scozzese ha dato la sensazione di essersi calato alla perfezione nella sua nuova realtà: le immagini del primo impatto con il Maradona, l’emozione dello stadio azzurro. Scott è riuscito subito a far capire ai tifosi quanto fosse importante questa nuova avventura e dopo il gol al Palermo è arrivato anche il bacio alla maglia. Ora un nuovo gesto che lo avvicina sempre di più alla tifoseria azzurra con il centrocampista che all’uscita dal campo ha deciso di regalare la maglia a un giovanissimo tifoso che lo stava aspettando per un autografo. Un gesto che non è passato inosservato e che è già è diventato virale.

Fabregas esalta Lobotka, Neres impressione

Ma nel motore di questo Napoli al primo posto in classifica non c’è solo la spinta dello scozzese e dei nuovi arrivati. A fine partite Cesc Fabregas non ha potuto fare a meno di esaltare la prestazione di Lobotka che sembra tornato ai livelli dell’annata scudetto con Spalletti: “Datemi Lobotka per favore – ha detto ai microfoni a fine partita – che giocatore, mamma mia. Sono i calciatori che ti fanno vincere le partite per la sua capacità di capire il calcio, di recuperare palloni. Vado matto per giostro così”. Complimenti importanti da uno che ha giocato con una leggenda come Xavi.

Napoli-Como: le pagelle

Ma il Napoli e Antonio Conte si possono godere anche il talento di David Neres che sta giocando a livelli altissimi, oggi contro il Como non è arrivato il consueto assist ma il gol che ha messo fine alle speranze dei lariani: a destra o a sinistra il brasiliano dimostra di essere un giocatore capace di accendere le partite con Conte che ha deciso di utilizzarlo come jolly a partita in corsa e con risultati esaltanti fino a questo momento.