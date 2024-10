Napoli, Osimhen: "Valgo più di 100 milioni, pochi come me al mondo". In estate però non l'ha cercato nessuno

Osimhen torna a parlare e ancora una volta dimentica Napoli: da quando è approdato al Galatasaray mai neppure una parola per il club con cui ha vinto uno scudetto.

Victor Osimhen torna a parlare. Ignora (volutamente?) Napoli e la spara grossa: “Valgo più di 100 milioni”, ha detto ai canali ufficiali del Galatasaray. Dimenticando che in estate non l’ha cercato nessuno. O almeno, nessuno a quelle cifre.

Osimhen dà un prezzo (fuori mercato) al suo valore

Centotrentamilioni. Questo il valore della sua (vecchia) clausola rescissoria che si è trasformata in una gabbia tanto per Osimhen quanto per il Napoli. Già, perché le parole lasciano il tempo che trovano, sono i fatti a parlare. E i fatti dicono che in estate non c’è stato un solo club disposto a pagare la clausola al club partenopeo per assicurarsi i gol del nigeriano. Zero. E neppure si sono avvicinati.

Ma Victor ha un’idea diversa. Che cozza col mercato. “Valgo più di 100 milioni di euro. Ci sono pochi giocatori come me al mondo che hanno raggiunto questo stile e questo successo – ha dichiarato ai canali ufficiali del Galatasaray -. È tutto legato alle caratteristiche, alla mia qualità”.

La sua nuova vita al Galatasaray: Napoli dimenticato

Dimenticato e anche ignorato. Da quando è partito in fretta e furia per Istanbul dopo che il suo trasferimento in Arabia Saudita (o al Chelsea) non si è concretizzato, Napoli sembra essere stato un capitolo mai esistito nella vita di Osimhen. Neanche una parola sui suoi trascorsi in azzurro, e nemmeno per i tifosi di cui era idolo assoluto. Eppure resta di proprietà del club campano, che l’ha lasciato andare in prestito per liberarsi della zavorra del suo ingaggio monstre.

La Turchia l’ha conquistato, pare. “Istanbul è incredibile, una delle città più belle del mondo. Sono molto felice: per me la cosa più importante è il Galatasaray: i suoi tifosi rendono grande questa città”.

Di Napoli ha ritrovato Mertens: il rapporto con Icardi

Avrà pure chiuso con Napoli e il Napoli, ma un pezzo di Napoli lo ha comunque ritrovato al Galatasaray: Dries ‘Ciro’ Mertens, con cui aveva già giocato alle falde del Vesuvio prima della rivoluzione che ha portato allo scudetto. “Una persona che mi piace tantissimo. Abbiamo passato molto tempo insieme e mi ha sempre motivato con i suoi discorsi”. Con Icardi non c’è rivalità lì davanti: “Lo conosco da anni, è una delle leggende del club e potrò imparare qualcosa da lui. Ci aiuterà tantissimo”.