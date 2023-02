Como di fronte alla favola Sudtirol. Longo: "L'avversario più ostico da affrontare"

Lariani chiamati all'impresa allo stadio "Druso". Il tecnico dei lombardi non ha dubbi: "Da quando c'è Bisoli..."

09-02-2023 22:25

Sarà il Como di Moreno Longo il prossimo avversario, in Serie B, del sorprendente Südtirol di Pierpewsneaolo Bisoli, matricola terribile che sogna la Serie A addirittura attraverso la promozione diretta. Così, il tecnico dei lariani attraverso i canali ufficiali del club sulla sfida in programma sabato 11 febbraio alle 14 allo stadio “Druso” di Bolzano.

Le parole dell’ex tecnico di Alessandria, Torino, Frosinone e Pro Vercelli: “Stiamo cercando di prepararla al meglio. Siamo consapevoli della difficoltà di questo match perché il Sudtirol, dall’arrivo di Bisoli, sarebbe secondo a 38 punti con la Reggina terza a 33. In questo momento con la gestione Bisoli il Südtirol sarebbe in Serie A a +5 dalla terza. Si tratta probabilmente dell’avversario più difficile da affrontare in questo momento. Abbiamo nella nostra testa quello che ci aspetterà su questo tipo di campo. Sono la terza miglior difesa del campionato, sono secondo me fra la prima e la seconda squadra che concede meno palle gol e sono molto abili sulla palle inattive. Hanno fatto un percorso straordinario, abbiamo tutta la consapevolezza della difficoltà che incontreremo ma questo è un campionato dove le possibilità di vincere, pareggiare o perdere ci sono ogni domenica con tutti e noi ci stiamo preparando al meglio per andare a fare la nostra partita con coraggio e cercare di tornare indietro con dei punti che sono preziosi per la nostra classifica”.