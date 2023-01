08-01-2023 00:01

Si sono disputate nella serata di sabato quattro partite valide per la 14ª giornata del massimo campionato di volley femminile. Prosegue indisturbata la marcia della capolista Imoco, che non ha avuto troppe difficoltà nel passare per 3-0 a Bergamo (21-25, 17-25, 26-28): le padrone di casa si svegliano tardi e collezionano due set point nel terzo set, finito ai vantaggi, ma la formazione di Santarelli, nonostante qualche assenza, ha comunque ottenuto il 13° successo stagionale, guidata dagli attacchi di Plummer.

Alle spalle delle venete non molla Scandicci, che passeggia contro Perugia: il 3-0 (25-13, 25-17, 25-19) vede sugli scudi la cinese Zhu Ting, umbre in partita solo per una fetta di secondo set.

Bene anche Novara: Karakurt e Carcaces, quest’ultima top scorer con 24 punti, e un’ispirata Danesi non fanno sentire l’assenza dell’infortunata Jordyn Poulter, ma Macerata cade a testa alta (1-3) dopo essere andata vicina a trascinare la partita al tie break. Parziali 21-25, 18-25, 26-24, 18-25.

Netta sconfitta infine per Firenze contro Busto Arsizio, trascinata da Omoruyi e Zakchaiou, ma le toscane danno filo da torcere alle Farfalle in tutti e tre i parziali (25-20, 25-19, 25-20).