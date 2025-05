Conegliano-Milano vale la finale di Champions: il record di Egonu, la last dance di Orro e c'è anche Antropova

Nel weekend a Istanbul la Final Four della coppa più prestigiosa: si parte col derby italiano, a seguire Scandicci contro le padrone di casa del Vakif. Domenica le finali.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La stagione per club del volley femminile si chiude con l’appuntamento più atteso: le finali di Champions League, che quest’anno tornano al format consolidato della Final Four. Si gioca nel weekend del 3-4 maggio in Turchia, ma l‘unica rappresentante locale è il Vakif Istanbul. Abbondano in compenso le italiane. Due si sfideranno nel match che darà inizio alle danze, sabato alle 15: Conegliano-Milano (diretta live su Virgilio Sport). Alle 18 toccherà invece a Scandicci, opposta proprio al sestetto di casa. Domenica 4 le due finali. Alle 15 quella che nessuna vorrebbe giocare, valevole per il terzo posto; alle 18 il match decisivo per il titolo.

Conegliano-Milano, finora hanno sempre vinto le Pantere

Conegliano e Milano si ritrovano contro a pochi giorni di distanza dalle finali Scudetto, vinte dalle Pantere che – del resto – si sono aggiudicate tutti i precedenti stagionali. Otto quelli ufficiali (tre nelle finali per il titolo, due in regular season, poi Supercoppa italiana, Coppa Italia e Mondiale per Club) e uno semi-ufficiale, il torneo di inizio anno a Courmayeur patrocinato dalla Lega Volley. Un filotto che Santarelli, coach delle venete, ha intenzione di consolidare. Dalla sua ha un vero e proprio dream team: la moglie Moki De Gennaro come libero, in attacco la classe e la potenza di Gabi, Haak e Zhu Ting, al centro Fahr e una ritrovata Chirichella.

L’ammissione di Paola Egonu e i saluti di Alessia Orro

E Milano? Quella di Istanbul sarà la last dance italiana di Alessia Orro, che dalla prossima stagione giocherà proprio in Turchia, al Fenerbahce: le hanno garantito 2,4 milioni di euro. Paola Egonu insegue invece un clamoroso record: “Sei finali consecutive? Speriamo di arrivarci”, le sue parole a Sky. “Spero che sarà una semifinale bella da vedere, con una pallavolo di alto livello. Dobbiamo dare il massimo, la Champions è una delle coppe che ha più valore per me. Sono stati dei giorni difficili, di amarezza e stanchezza, dopo il ko in finale Scudetto. Ora però dobbiamo voltare pagina”. Quindi un’ammissione: “La pausa di due mesi per l’operazione a inizio anno ha rovinato l’andamento che la medaglia d’oro olimpica aveva innescato”.

Antropova contro Bosetti, Scandicci a caccia dell’impresa

L’altra italiana in campo è la Savino Del Bene Scandicci. Dopo aver mancato la finale Scudetto, Kate Antropova e compagne non vogliono assolutamente mancare l’appuntamento con uno storico ultimo atto di Champions. Bisognerà però essere più forti del Vakif e dell’infuocata torcida locale, che si annuncia più rumorosa che mai. C’è tanta Italia, in ogni caso, tra le turche. A cominciare dalla panchina, dove siede Giovanni Guidetti. Sotto rete, poi, le schiacciate sono affidate soprattutto a Caterina Bosetti, una delle ragazze d’oro della Nazionale di Velasco. Marina Markova, ex Novara, è l’altra stella insieme a capitan Zehra Gunes, centrale anche della Nazionale turca e stellina dei social (e del marketing).