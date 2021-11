Conegliano nella storia: eguagliato il record di vittorie consecutive

14-11-2021 20:23

Adesso l’Imoco Conegliano è davvero nella storia. Le “pantere” venete, col successo in rimonta al tie-break contro la Bosca San Bernardo Cuneo ha conquistato la 73a vittoria consecutiva tra tutte le competizioni eguagliando il record del Vakifbank Istanbul, ottenuto tra il 23 ottobre 2012 e il 22 gennaio 2014. 22-25 25-15 20-25 25-18 15-8 i parziali delle set a favore di Paola Egonu e compagne che ovviamente sono a punteggio pieno nella Serie A1 femminile dopo otto partite disputate.

Un’altra striscia vincente nella pallavolo femminile era quella della Teodora Ravenna, 72 successi tra il 15 marzo 1985 e l’8 dicembre 1987, mentre nella pallanuoto maschile anche la Pro Recco era arrivata a 73 tra dicembre 2014 e aprile 2017. Se dovessero vincere a Trento tra una settimana le “pantere”, che non perdono dal 12 dicembre 2019 contro Perugia e che poi hanno vinto uno scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, un Champions League e un Mondiale per club, diventerebbero primatiste in solitaria.

OMNISPORT