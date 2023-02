La Lazio torna al successo dopo un periodo non positivo e lo fa in Conference League grazie alla rete di Immobile, nonostante l'espulsione di Patric al 15'.

16-02-2023 22:55

La Lazio batte il Cluj 1-0 grazie alla rete di Immobile, che torna al gol dopo tanto tempo (causa Mondiale e infortuni). Biancocelesti stoici, considerando l’espulsione di Patric al 15′. Tutto aperto però per il ritorno dei playoff di Conference League.

Lazio-Cluj, espulso Patric ma la sblocca Immobile

La Lazio mette subito i brividi al Cluj, con Milinkovic che di piattone destro a botta sicura trova la bella risposta di Scuffet. Per i biancocelesti però il match si complica al 15′: Patric viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Krasniqi, abile a saltare ben tre giocatori avversari. I padroni di casa spingono ugualmente per il vantaggio e lo trovano nei minuti di recupero: Anderson regala una palla d’oro a Immobile che con una bellissima girata firma l’1-0.

Lazio-Cluj, i capitolini resistono in 10

Nel secondo tempo la Lazio parte meglio degli avversari. Su due corner i padroni di casa vanno vicini al 2-0: nel primo Anderson tutto solo non riesce a staccare bene, nel secondo un bel intervento di Camora sulla linea impedisce al numero 7 biancoceleste di concludere in gol a porta vuota. Il match crolla di intensità e la Lazio riesce a gestire il vantaggio senza problemi: alla fine vincono i biancocelesti 1-0.

Lazio-Cluj, il tabellino

Reti: 49′ Immobile (L)

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio (16′ Gila), Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Provedel, Marusic, Gila, Pellegrini, Cataldi, Basic, Luis Alberto, Cancellieri, Pedro, Bertini. All.: Sarri.

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Yuri Matias, Burca, Camora; Deac, Boateng, Muhar, Krasniqi; Yeboah, Birligea. A disp.: Balgradean, Billong, Malele, Petrila, Tiru, Hoban, Janga, Kolinger, Bordeianu, Cvek, Braun, Fica. All.: Petrescu.

Lazio-Cluj, come ha arbitrato Pawson

La Lazio contesta molto la decisione dell’arbitro Pawson, che al 15′ espelle Patric per fallo da ultimo uomo. Decisione un po’ severa del direttore di gara, considerando che Krasniqi dribblando non si è diretto verso Maximiano. Inoltre c’è stata la sovrapposizione di Anderson in aiuto. Non mancano altre imprecisioni e scelte dubbie nel corso del match.

Lazio-Cluj, i migliori e i peggiori

Patric 4: paga anche gli errori dei compagni, ma è il suo intervento in ritardo che costringe la Lazio a giocare in 10 per quasi tutto il match.

Immobile 7: un gol bellissimo in girata, finalmente si è sbloccato il capitano biancoceleste.

Anderson 7: sempre propositivo, bello l’assist a Immobile.

Zaccagni 5.5: solitamente è una spina sul fianco della difesa avversaria, non è oggi il caso.

Milinkovic 5: non si vede il Sergente migliore, sprecone e un po’ impreciso.

Krasniqi 6.5: con uno slalom bellissimo consente ai suoi di giocare in superiorità numerica.

Scuffet 6.5: il portiere azzurro è stato bravo in diverse occasioni, non può nulla sul gol di Immobile.