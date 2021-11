Conference League 2021-22, Roma-Bodo/Glimt: formazioni ufficiali

04-11-2021 20:13

Riscattare la gara di andata per continuare il percorso europeo al meglio: in casa Roma l’ultima sfida contro il Bodo/Glimt non è stata ancora dimenticata, visto il pesante passivo. Quella dell’Olimpico sarà una partita importante anche per questo motivo.

Perché poi la classifica dice tanto: i giallorossi sono secondi a -1 dai norvegesi, che finora non hanno ancora perso in Conference League e che viaggiano spediti verso la qualificazione al prossimo turno.

La clamorosa debacle dell’ultimo turno ha portato José Mourinho a schierare, nelle ultime gare, praticamente i soliti: in porta contro il Bodo/Glimt andrà Rui Patricio, con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Cristante che si abbassa sulla liinea.

Non convocato Vina per infortunio, fuori anche Pellegrini. Rrientrano nel gruppo invece Reynolds, Diawara, Villar e Borja Mayoral, esclusi dopo la disfatta dell’andata.

In mediana Darboe e Veretout farannon schermo schermo, dietro a Zaniolo, Makhitaryan ed El Shaarawy che agiranno sulla trequarti alle spalle di Abraham.

Knutsen con il 4-3-3: tra i pali andrà Haikin, con Sampsted, Moe, Lode e Bjorkan sulla linea difensiva. A centrocampo Brunstad, Hagen e Konradsen daranno corsa e qualità dietro al tridente composto da Solbakken, Botheim e Pellegrino.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BODO/GLIMT

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibañez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

