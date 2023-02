Conference League 2022-2023, Fiorentina-Braga: le probabili formazioni

La qualificazione non è in discussione, ma Italiano cerca la sesta vittoria europea di fila: spazio tra gli altri a Sirigu, Duncan e Mandragora.

23-02-2023 09:39

Non sono molti i temi di interesse di Fiorentina-Braga: la Viola ha banchettato in Portogallo grazie alle doppiette di Cabral e Jovic e il 2-0 rifilato all’Arouca vale solo per il morale della truppa di Artur Jorge.

I toscani, che offrono la migliore versione di sé in Europa, dove hanno centrato una cinquina di successi, schiereranno giocatori in cerca di minutaggio, tra cui Sirigu in porta; ci sarà spazio per Duncan e Mandragora a centrocampo, con un turno di riposo per Amrabat, mentre al bomber di Coppa Jovic sarà preferito Cabral, a segno contro i lusitani e l’Empoli; Artur Jorge, che non ha Tormena squalificato, ha convocato alcuni giovani, possibile esordio internazionale per qualcuni di loro.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Sirigu, Dodô, Ranieri, Igor, Biraghi, Duncan, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Cabral, Kouame. Allenatore: Italiano

Sporting Braga (4-4-2): Matheus, Gomez, P. Oliveira, Tormena, Sequeira, Bruma, A. Castro, Racic, R. Horta, Banza, Ruiz. Allenatore: Artur Jorge

Fischio d’inizio al Franchi alle 20,45: dirige il Sig. Bastien.