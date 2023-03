Conference League 2022-2023, Lazio-Az: le formazioni ufficiali

Tutto ormai pronto all'Olimpico di Roma per la gara d'andata degli ottavi di finale della terza coppa europea per club.

07-03-2023 17:41

Tutto è ormai pronto all’Olimpico di Roma per l’andata degli ottavi di finale di Conference League fra Lazio e Az Alkmaar, match anticipato a martedì per permettere di giocare in casa anche alla Roma giovedì in Europa League. Sarri opta per Felipe Anderson come falso nueve, supportato ai lati da Pedro e Zaccagni. In mezzo torna Cataldi, tra i pali c’è Maximiano. Stesso schema per Jansen, che nel tridente d’attacco schiera Odgaard, Pavlidis e Karlsson.

Formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All: Sarri.

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Chatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All: Jansen.