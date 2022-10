Conference League 22-23: Fiorentina-Basaksehir: le probabili formazioni

27-10-2022 08:38

Per provare l’assalto alla vetta, alla Fiorentina di mister Italiano, serve battere la formazione di Emre. Ed in considerazione dello 0-3 incassato ad Istambul, saranno necessari quattro gol di scarto per garantirsi la miglior differenza reti in caso di arrivo a pari punti.

L’allenatore viola fa la conta dei disponibili, visto che nella “injured-list” dovrebbero figurare, oltre a Nico Gonzalez e Sottil, anche Maleh e Zurkowski in ripresa ma difficilmente spendibili anche solo per una porzione di gara. Davanti ci sarà quindi posto per Ikoné e Kouame con Jovic a duellare con Cabral per una maglia da titolare al centro del fronte offensivo.

Al Comunale la squadra turca dovrebbe presentare un assetto che ricalca quello visto nelle ultime uscite di Conference. In avanti il tridente sarebbe quindi composto da Traoré (in ballottaggio con Turuc, spendibile però anche come interno di destra in posizione più arretrata), Okaka e Gürler.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Duncan, Ikone, Jovic, Kouame. All. Italiano

Başakşehir (4-3-3): Sengezer, Junior Caiçara, Ndayishimiye, Tekdemir, Kaldirim, Aleksic, Biglia, Ozcan, Turuc, Okaka, Gurler. All. Emre