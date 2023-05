Conference League, Bonaventura ha fiducia nella "remuntada"

Il senatore della Fiorentina: "In Europa le difese lasciano spazio, se pensiamo a noi stessi e al nostro gioco la rimonta è possibile".

17-05-2023 19:24

Domani sera la Fiorentina, che ha dilagato nelle ultime esibizioni europee lontano dal Franchi, proverà a rendere la pariglia al Basilea, che nel secondo tempo toscano ha sorpreso i ragazzi di Vincenzo Italiano.

L’esperienza maturata in questa stagione e la qualità del gioco consentono, secondo Giacomo Bonaventura, uno dei leader gigliati, di coltivare il sogno della finale: “Siamo riusciti a fare bene nelle gare in trasferta perché abbiamo giocato con qualità e preso le giuste decisioni in area di rigore; contro le difese europee andiamo a nozze, possiamo segnare molti gol anche domani. Cabral ci ha detto che l’ambiente a Basilea è caldo, ma non dobbiamo pensare alla gente. La Fiorentina deve capire la tattica del Basilea e giocare con pazienza, riprendendo il filo con le altre gare disputate in Conference League. Ognuno si deve sentire responsabile, i ‘vecchi’ devono dare l’esempio e i ‘giovani’ fornire il loro apporto, si entra nel momento chiave dell’annata. La Conference ci ha fatto perdere punti in Serie A, ma regalato consapevolezze nuove, una volta preso il giusto ritmo: questo gruppo, se rimangono i migliori, è destinato a crescere. L’Inter? Ci penseremo poi, la partita più importante è domani”.