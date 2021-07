Conference League: domani il via ufficiale

Nel pomeriggio di domani prenderà il via la Conference League con le prime sfide in programma. La competizione europea, andrà ad integrare Champions ed Europa League, e che per il momento parte dai turni di qualificazione che vedranno in campo squadre di culto.

Per esempio, ad aprire il programma di domani saranno i maltesi del Mosta contro gli slovacchi dello Spartak Trnava, i rappresentanti di Gibilterra del Mons Calpe che affronteranno gli andorrani del Santa Coloma e poi in serata i montenegrini del Podgorica affronteranno gli albanesi del Laçi.

Man mano poi si aggiungeranno al tabellone le squadre dei paesi più in alto nel ranking, con la Roma che entrerà in campo nel turno degli spareggi insieme a Tottenham, Union Berlino e Rennes, a partire dal 19 agosto.

Questo il calendario completo del primo turno di qualificazione, con le gare di andata che si giocheranno tra domani, mercoledì e giovedì, e i match di ritorno in programma il 15 luglio.

Levadia Tallinn- St Joseph’s

Inter Turku-Puskás Akadémia

Drita-Dečić

Sūduva-Valmiera

Birkirkara-La Fiorita

Mons Calpe-Santa Coloma

Velež Mostar-Coleraine

Domžale-Swift Hesperange

Shkupi-Llapi

Tre Penne-Dinamo Batumi

Partizani Tirana-Sfîntul Gheorghe

Maribor-Urartu

Podgorica-Laçi

Milsami Orhei-Sarajevo

Noah-KuPS

Žilina-Dila Gori

FH Hafnarfjörður-Sligo Rovers

Paide-Śląsk Wrocław

RFS Riga-KÍ Klaksvík

Bala Town-Larne

Fehérvár-Ararat

Sutjeska-Gagra

Sileks Kratovo-Petrocub Hîncești

Široki Brijeg-Vllaznia

Stjarnan-Bohemians

Glentoran-The New Saints

Sant Julià-Gżira United

Europa FC-Kauno Žalgiris

Dundalk-Newtown

Mosta-Spartak Trnava

Liepāja-Struga

RU Luxembourg-Breiðablik

Honka-NSÍ Runavík

OMNISPORT | 05-07-2021 11:36