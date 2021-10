19-10-2021 18:37

Bodoe Glimt-Roma, sfida valida per la Conference League in programma in Norvegia giovedì alle 18,45, sarà arbitrata dal turco Ali Palaboyik. I guardalinee saranno i connazionali Serkan Olguncan e Ali Saygin Ogel, il quarto uomo Erkan Ozdamar.

OMNISPORT