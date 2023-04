Conference League: l'arbitro Obrenovic per Fiorentina-Lech Poznan

All'andata i viola hanno vinto 4-1 in Polonia prenotando di fatto la semifinale della competizione europea

18-04-2023 12:13

Dopo aver agevolmente vinto per 4-1 in Polonia nella partita di andata, giovedì la Fiorentina si appresta a ricevere il pass per le semifinali di Conference League giocando il ritorno. L’avversario è il Lech Poznan. La Uefa per questa partita ha designato a dirigere l’arbitro sloveno Rade Obrenovic. Assistenti i connazionali Jure Praprotnik e Grega Kordez. Quarto uomo lo sloveno Slavko Vincic. Video Assistant Referee Nejc Kajrazovic, sloveno come l’Assistente Video Assistant Refereee, Matej Jung.

La Fiorentina è reduce dall’1-1 in campionato contro l’Atalanta che ha frenato una rincorsa che vede comunque i viola tra i migliori di questa fase.