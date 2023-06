Conference League: la Fiorentina incassa 13 milioni di euro

Premio di "consolazione" per i Viola

08-06-2023 15:51

Si è conclusa con una finale amara la Conference League della Fiorentina, sconfitta nell’ultimo atto dal West Ham. Come sottolinea La Nazione, in totale

Nonostante la sconfitta per 2-1 della Fiorentina in finale di Conference League contro il West Ham, arriva un premio di magra consolazione per i Viola. Secondo il quotidiano La Nazione, “la partecipazione alla competizione fino a quel punto ha garantito circa 13 milioni di euro alle casse viola tra premi partita, biglietteria e market pool. In caso di vittoria, il bottino sarebbe cresciuto di due milioni ulteriori”.