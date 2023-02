La Lazio non va oltre lo 0-0 col Cluj nel ritorno degli spareggi di Conference League, ma basta per passare il turno dopo la vittoria di misura dell'andata.

23-02-2023 20:40

La Lazio non riesce a trovare il gol contro il Cluj nonostante la superiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora ma passa ugualmente il turno grazie al successo di misura dell’andata: nel ritorno solo 0-0 per i ragazzi di Sarri.

Cluj-Lazio, Basic e Krasniqi sprecano

La prima grande chance è della Lazio, con Luis Alberto che si rende pericoloso con un colpo di testa: attento Scuffet. Dopo una palla persa di Casale c’è la più grande occasione per il Cluj: Krasniqi si libera di Gila e calcia clamorosamente a lato. Poco dopo è Basic a sprecare malamente una palla davanti al portiere avversario, ingannato dal liscio di Immobile. Muhar invece ci prova dalla distanza e una deviazione quasi beffa Maximiano.

Cluj-Lazio, ai capitolini basta lo 0-0 per passare

Nel secondo tempo Krasniqi spreca un’altra occasione, aspettando troppo per la conclusione e facendosi così murare. Poco dopo invece Immobile aggancia un pallone difficilissimo: il tiro in porta viene deviato in corner. La Lazio insiste e dopo un tentativo direttamente da calcio d’angolo di Luis Alberto sventato sulla linea, i capitolini hanno una chance monumentale: Vecino a porta vuota spreca due volte, Scuffet bravo e fortunato. Padroni di casa che al 78′ restano in dieci, per doppio giallo di Muhar dopo un brutto fallo su Immobile. Gli ospiti gestiscono ma all’88’ Yeboha mette paura a Maximiano, non trovando la porta da pochi passi. L’ultimo brivido lo regala Basic con un destro insidioso da fuori: alla fine è 0-0, passa la Lazio.

Cluj-Lazio, il tabellino

RETI:

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi; Janga, Malele. A disposizione: Gal, Balgradean, Petrila, Yeboah, Tiru, Hoban, Birligea, Bordeaianu, Braun, Fica. Allenatore: Dan Petrescu.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Basic, Vecino, Luis Alberto; Romero, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Renzetti, Provedel, Pellegrini, Marcos Antonio, Cancellieri, Cataldi, Mussolini, Bertini, Ruggeri, Marusic. Allenatore: Maurizio Sarri.

Cluj-Lazio, i migliori e i peggiori

Immobile 5.5: non la migliore prestazione, ma si sacrifica tanto e subisce il fallo che costa il rosso.

Luis Alberto 6.5: tra i migliori della Lazio, illumina il gioco.

Vecino 5: sotto porta quest’anno non ne azzecca una.

Krasniqi 5: spreca due grandi opportunità che avrebbero cambiato la storia del match.

Scuffet 7: sempre attento, miracoloso su Vecino.

Muhar 4: poco razionale, si fa espellere ingenuamente.