Conference League, Lazio-Az arbitrata da Nyberg

L'andata degli ottavi di finale è prevista all'Olimpico martedì ed è stato designato il fischietto svedese

05-03-2023 12:52

La Lazio martedì 7 marzo sarà già in campo per l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro gli olandesi dell’Az Alkmaar. L’anticipo si è reso necessario perché giovedì l’Olimpico sarà impegnato, con la Roma che giocherà l’andata degli ottavi di Europa League. L’arbitro designato per i biancocelesti di Maurizio Sarri è lo svedese Glenn Nyberg. Assistenti del direttore di gara saranno Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist, quarto uomo sarà Adam Ladebäck. Alla Var ci sarà l’inglese Chris Kavanagh, assistente Var designato David Coote. Lo ha deciso la Uefa.