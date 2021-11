Conference League, Mura-Tottenham 2-1: Spurs a rischio eliminazione

25-11-2021 21:48

Risultato sorprendente in Conference League. Il Mura batte 2-1 il Tottenham e conquista il suo primo storico successo in Conference League .

Match che si mette subito in salita per la squadra di Conte. Dopo 11 minuti a siglare il goal del vantaggio degli sloveni è Horvat , che batte Gollini con un gran tiro che termina sotto l’incrocio dei pali.

La salita si fa ancora più ripida per il Tottenham, che resta in dieci uomini intorno alla mezz’ora per il cartellino rosso per somma di ammonizioni rimediato da Sessegnon .

Londinesi irriconoscibili per quasi un’ora di gioco, con la prima conclusione arrivata verso la porta avversaria al minuto 58.

Il pari degli ospiti arriva con Harry Kane . L’attaccante riceve palla e dopo aver dribblato due avversari conclude a rete trovando il goal dell’1-1.

La gara sembra terminare in parità, ma al 95esimo ormai scoccato arriva il goal di Marosa a regalare i primi tre punti nella competizione agli sloveni.

Sconfitta che complica terribilmente i piani di qualificazione del Tottenham. Gli Spurs scivolano momentaneamente al terzo posto nel girone con 7 punti.

A Conte potrebbe non bastare un successo nell’ultima gara contro il Rennes, dato che il Vitesse al secondo posto ospita il Mura (già eliminato).

