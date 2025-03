Conference League, Panathinaikos-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

I ragazzi di Raffaele Palladino fanno visita alla terza forza del campionato greco in occasione del primo round del doppio confronto che vale gli ottavi di finale

È il giorno di Panathinaikos-Fiorentina. La Viola di Raffaele Palladino si rituffa in Conference League per la gara d’andata degli ottavi di finale del torneo continentale, dopo aver completato un percorso importante nella fase campionato. Greci, invece, in ritardo in classifica in patria, dove sono terzi alle spalle di AEK Atene e Olympiacos. Dalle ultimissime di formazione alle info utili per assistere al match di oggi in diretta tv e live in streaming.

Panathinaikos-Fiorentina, l’orario

Si alza il sipario anche sugli ottavi di Conference League. Ad Atene, riflettori puntati sullo stadio Olimpico “Spyros Louis”, dove si affronteranno Panathinaikos e Fiorentina, in occasione del primo round del doppio confronto che andrà in archivio fra una settimana. Oggi, calcio d’inizio previsto per le ore 18:45, con la formazione viola che vuole subito mettere in discesa il discorso qualificazione, a pochi giorni dalla super sfida con il Napoli in Serie A.

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Fiorentina

Dopo aver battuto il Lecce in campionato, la Fiorentina vuole continuare ad essere protagonista anche in Conference League, dove Palladino effettuerà inevitabilmente delle rotazioni. Si va verso la conferma del 3-5-2 visto contro i salentini, complice l’ottimo rendimento di Dodò e Gosens. In difesa spazio a Pongracic, con Comuzzo e Ranieri a completare il reparto che difenderà Pietro Terracciano, preferito a De Gea.

In mediana, chance per Fagioli dal 1′, con Cataldi in cabina di regia e Rolando Mandragora nel ruolo di interno mancino. Quest’ultimo, al pari di Nicolò Zaniolo, salterà la prossima trasferta di Napoli per squalifica. In avanti, inamovibile Kean, accanto all’ex Roma.

Padroni di casa che dovrebbero schierarsi con il classico 4-3-3: tra i pali, una vecchia conoscenza viola come il polacco Dragowski, mentre in attacco le speranze qualificazione sono affidate al talento di Ioannidis, punto di riferimento avanzato dei biancoverdi. Teté e Djuricic a supporto del centravanti inseguito anche dal Bologna la scorsa estate.

Ecco le probabili formazioni di Panathinaikos-Fiorentina:

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Vagiannidis; Arao, Ingason, Mladenovic; Maksimovic, Siopis, Ounahi; Teté, Ioannidis, Djuricic. All. R. Vitoria.

(4-3-3): Dragowski; Vagiannidis; Arao, Ingason, Mladenovic; Maksimovic, Siopis, Ounahi; Teté, Ioannidis, Djuricic. All. R. Vitoria. FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean, Zaniolo. All. R. Palladino.

Dove vedere Panathinaikos-Fiorentina in diretta tv e streaming

Panathinaikos-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, come previsto dagli accordi pattuiti dalla UEFA con i broadcaster interessati. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, le cui applicazioni sono scaricabili gratuitamente attraverso App Store e Play Store. Una volta sottoscritto un abbonamento al pacchetto di riferimento, potrete inserire le vostre credenziali ed effettuare il login, prima di selezionare l’evento proposto da Sky Sport. Non è prevista diretta tv in chiaro su TV8.

Partita: Panathinaikos-Fiorentina

Dove: Spyros Louis di Atene

Quando: giovedì 6 marzo 2025

Orario: 18.45

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Conference League

Highlights disponibili sul canale YouTube di Sky Sport dopo il triplice fischio, mentre verranno forniti aggiornamenti in tempo reale su risultato e azioni salienti su Rai Radio Uno e sui canali social ufficiali di Panathinaikos e Fiorentina.

Lamberchts, l’arbitro di Panathinaikos-Fiorentina

Fischietto belga per Panathinaikos-Fiorentina, con Erik Lamberchts chiamato a dirigere la sfida in programma questa sera ad Atene alle 18:45. Il classe ’84, che vanta 6 presenze in Conference League, non ha mai incrociato la formazione greca in carriera, mentre c’è un precedente con la squadra viola: si tratta del 3-0 rifilato a domicilio agli scozzesi dell’Hearts, il 6 ottobre 2022. Una curiosità? In quella partita non fu estratto nemmeno un cartellino.