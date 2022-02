Conference League: passeggiano Marsiglia e Leicester, tonfo Celtic

17-02-2022 23:21

Si sono giocate questa sera, oltre alle gare di Europa League, anche le partite valide per gli spareggi per la fase a eliminazione diretta della neonata Conference League. Andiamo a vedere i risultati di giornata.

Il Marsiglia si impone al Velodrome sul Qarabag, per 3-1, grazie alle reti di Milik (doppietta) e del solito Payet. Cade invece in casa in Scozia il Celtic di Glasgow, col Bodo Glimt già mattatore della Roma che glene fa tre. Inutile la rete di Maeda nel finale, gli ospiti ne hanno di più oggi.

Fa quello che vuole il Leicester City, zitto zitto una delle favorite per la vittoria finale. In rete oggi contro il Randers FC Ndidi, Barnes, Daka e Dewsbury.Hall. Initule il gol di Mistrati al 45′ per gli ospiti.

Il Partizan Belgrado supera lo Sparta Praga con una rete di Menig, mentre grande spettacolo tra Fenerbache e Slavia Praga, gara finita col successo per 3-2 degli ospiti.

Si impone anche il PSV sugli israeliani del Maccabi Tel Aviv per 1-0, stesso risultato col quale i lMidtjylland vince contro il PAOK.

2-1 è invece il tabellino della gara tra Rapid Vienna e Vitesse, con gli austriaci vincitori grazie ai gol di Druijf e Grull.

