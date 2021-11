Conference League, risultati 4ª giornata - Gent e Lask qualificate

05-11-2021 00:11

La prima squadra qualificata al prossimo turno di Conference League è il Gent. Senza neanche dover aspettare la propria quarta gara, la squadra belga accede alla fase ad eliminazione diretta del nuovo torneo UEFA in seguito al pari tra Flora e Anorthosis. Servirà comunque il quinto turno per capire se la qualificazione sarà agli ottavi o ai sedicesimi.

Nel girone A sono qualificate alla fase successiva anche LASK e Maccabi Tel Aviv, che hanno eliminato rispettivamente Alashkert e HJK: si giocheranno il passaggio a ottavi o sedicesimi negli ultimi 180 minuti dei gironi di Conference League 2021/2022.

Importante successo dello Zorya nel girone della Roma, che mette in difficoltà i giallorossi dopo il k.o per 2-1 contro il Bodo/Glimt, tornando in lizza per la qualificazione. Fuori dai giochi il CSKA Sofia.

A sorpresa esce fuori dalla competizione il Cluj nel gruppo D, con AZ ad un passo dagli ottavi e Randers e Jablonec a contendersi il secondo posto che vale i sedicesimi dopo la rimonta dei cechi con 2-2 finale.

Girone E sempre più complicato dopo le vittorie di Feyenood e Slavia Praga, ai primi due posti con il Maccabi Haifa ora terzo e l’Union Berlino quasi fuori dai giochi.

Saluta la competizione il Lincoln nell’F: la squadra di Gibilterra, matricola dei gironi europei, k.o contro lo Slovan Bratislava. Oltre agli slovacchi, sono in lotta per superare il raggruppamento anche Copenaghen e PAOK Salonicco.

Rennes e Tottenham ottengono i tre punti nel girone G. I francesi si assicurano la qualificazione superando di misura il Mura, mentre gli Spurs, con Antonio Conte per la prima volta in panchina, superano il Vitesse per 3-2 in un match ricco di colpi di scena.

Nell’H le squadre che giocheranno la fase ad eliminazione diretta saranno Basilea e Qarabag: da determinare se agli ottavi o ai sedicesimi.

GIRONE A

LASK-ALASHKERT 2-0 [12′ e 87′ Nakamura]

MACCABI TEL AVIV-HJK 3-0 [22′ Kuwas, 65′ aut. Lingman, 93′ Hozez]

GIRONE B

FLORA TALLIN-ANORTHOSIS 2-2 [29′ Christofi (A), 33′ Popovic (A), 55′ Sappinen (F), 59′ Zenjov (F)]

GENT-PARTIZAN BELGRADO 1-1 [22′ Urosevic (P), 80′ Tissoudali (G)]

GIRONE C

ZORYA-CSKA SOFIA 2-0 [87′ Zahedi, 95′ Sayyadmanesh ]

ROMA-BODO GLIMT 2-2 [46′ Solbakken (B), 54′ El Shaarary (R), 65′ Botheim (B), 84′ Ibanez (R)]

GIRONE D

AZ ALKMAAR-CLUJ 1-0 [5′ Gudmundsson]

RANDERS-JABLONEC 2-2 [46′ Hammershoy-Mistrati (R), 53′ Kamara (R), 73′ Cvancara (J), 83′ Kratochvil (J)]

GIRONE E

SLAVIA PRAGA-MACCABI HAIFA 1-0 [49′ Kuchta]

UNION BERLINO-FEYENOORD 1-2 [15′ Sinisterra (F), 41′ Trimmel (U), 72′ Dessers (F)]

GIRONE F

LINCOLN-SLOVAN BRATISLAVA 1-3 [17′ e 26′ Green (S), 48′ Chipolina (L), 67′ Cavric (S), 71′ Mraz (S)]

PAOK SALONICCO-COPENAGHEN 1-2 [8′ Zivkovic (P), 34′ Ankersen (C), 50′ Biel (C)]

GIRONE G

RENNES-MURA 1-0 [76′ Bade]

TOTTENHAM-VITESSE 3-2 [15′ Son (T), 22′ Lucas (T), 28′ aut. Rasmussen (T), 32′ Rasmussen (V), 39′ Bero (V)]

GIRONE H

KAIRAT-QARABAG 1-2 [58′ Wadji (Q), 68′ Kante (K), 72′ Zoubir (Q)]

OMONIA NICOSIA-BASILEA 1-1 [17′ Kakoulis (O), 57′ Millar (B)]

