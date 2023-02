Conference League, Sporting Braga-Fiorentina: le probabili formazioni

Maurizio Sarri si affida al trio offensivo Nico Gonzalez-Cabral-Saponara

16-02-2023 12:31

Fiorentina in campo questa sera, giovedì 16 dicembre alle 18.45 all’Estadio Municipal al cospetto dello Sportng Braga. La formazione di Italiano – che si affida al tridente Nico Gonzalez-Cabral-Saponara -, sarà di scena in terra lusitana (dopo il secondo posto ottenuto nel gruppo A) nella gara di andata e ritorno che varrà l’accesso agli ottavi di finale, in cui subentreranno le prime classificate della fase a gironi, ovvero Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor e Slovan Bratislava. Ecco, qui di seguito, le probabili formazioni:

SPORTING BRAGA (4-4-2): Matheus; Victor Gomez, Oliveira, Tormena, Nuno Segueira; Medeiros, Al Musrati, Racic, André Horta; Banza, Abel Ruiz. A disp.: Thiago Sa, Djalo, Mendes, Niakate, R. Horta, Borja, Na Bangna, Castro, Pizzi. All.: Jorge.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. A disp.: Sirigu, Cerofolini, Dodò, Quarta, Ranieri, Venuti, Bianco, Barak, Duncan, Castrovilli, Kouamé, Ikoné, Jovic. All.: Italiano.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna). Assistenti: Cebrián Devís-Garcia Gonzalez (Spagna). IV Uomo: Ortiz Arias (Spagna). VAR: Soto Grado (Spagna). AVAR: Munuera (Spagna).