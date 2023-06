Conference League: stadio Franchi aperto per la finale

I tifosi della Fiorentina potranno seguire sui maxischermi, pagando il biglietto, la partita con il West Ham

06-06-2023 13:43

Firenze come Roma, lo stadio Artemio Franchi come lo stadio Olimpico. L’impianto sarà aperto per seguire, domani sera, la finale di Conference League tra i viola della Fiorentina e gli inglesi del West Ham, in programma all’Eden Arena di Praga. L’atteso via libera è arrivato dopo un summit in prefettura, a cui ha partecipato anche il sindaco Nardella.

L’ingresso allo stadio sarà a pagamento. Circa 30 mila tifosi, pagando 5 euro, potrebbero assistere alla partita tanto attesa in città. “Ancora una volta – conclude la Prefettura – il ”fare rete” nell’interesse della città e nel rispetto dei tifosi, è la parola d’ordine dell’importante lavoro di squadra in corso”.