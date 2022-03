Conference League 2021-2022, Vitesse-Roma: le formazioni ufficiali

10-03-2022 17:47

Prima partita del 2022 per la Roma in Conference League. Dopo aver superato la prima fase chiudendo al primo posto il girone nel quale i giallorossi sono stati a lungo alle spalle della rivelazione Bodo/Glimt, la squadra di José Mourinho affronta il Vitesse nell’andata degli ottavi di finale.

Al GelreDome di Arnhem il tecnico portoghese ha deciso di lasciare a riposo in avvio alcuni titolari in vista del match di domenica a Udine: solo panchina per Smalling e Pellegrini, oltre che per Cristante.

Vitesse-Roma, le formazioni ufficiali.

Vitesse (4-3-3): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Bero, Openda, Grbic. All.: T. Letsch.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

OMNISPORT