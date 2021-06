Conferenza fiume di Adl, il figlio dorme e il web si scatena

Dopo quattro mesi di silenzio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato davanti ai microfoni in una conferenza fiume dove ha parlato proprio di tutto e di tutti. E dopo un’astinenza così lunga, l’hashtag #delaurentiis non poteva non diventare subito di tendenza su Twitter.

LA DORMITA LIVE DI ADL JUNIOR – Vista la durata della conferenza, a un certo punto c’è chi ha colto un certo, come dire, calo di concentrazione da parte proprio di De Laurentiis Junior, commentando cosi: “Edoardo s’è addormentato. Figuratevi noi napoletani”. Qualcun altro ironizza anche con maggior fantasia… “Papà. Mi avevi detto che mi portavi a Uomini e Donne ma io la De Filippi non la vedo”. Oppure: “Quando papà dice che vuole autoprodurre le maglie e pensi che non sai usare la Singer”.

BIASIN LA TOCCA PIANO – Tra i primi a twittare sul presidente partenopeo è stato anche il noto giornalista Fabrizio Biasin che dei tanti temi toccati da De Laurentis (Spalletti, Gattuso, Insigne, Superlega, solo per citarne alcuni) ne ha scelto uno in particolare. Prima ha riportato un virgolettato: “Draghi convinca gli altri premier a posticipare la data d’inizio dei campionati”. E poi ha commentato con la sua proverbiale e pungente ironia: “De Laurentiis ha finalmente trovato un modo per evitare di incazzarsi ai calendari: non farli pubblicare”.

